Як правильно зривати та зберігати яблука, щоб вони лежали всю зиму

Як правильно зберігати яблука, щоб вони не псувалися всю зиму

Вирощування фруктів та овочів є роботою, яка вимагає багато часу, енергії та зусиль від садівників та городників. Протягом усього сезону вони не втомлюються працювати на своїх ділянках, щоб отримати щедрий врожай. Проте вирощування плодів – це лише перша половина справи. Також важливо правильно зберігати їх після збирання.

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Одним зі способів зберігання яблук є розміщення їх у спеціальний ящик, який забезпечить їх довготривалу збереженість, пише OBOZREVATEL.

Правильний спосіб збирання яблук

Для того, щоб зберегти яблука якнайбільше, необхідно правильно їх зривати. Ось кілька найефективніших порад:

Зривайте яблука, трохи піднімаючи плід вгору та роблячи оберт. Уникайте стискання м'якоті. Намагайтеся залишити плодоніжку разом із плодом. Спочатку зривайте плоди з нижнього ярусу дерева, а потім поступово переходьте до верхніх.

Як зберігати яблука

Спосіб зберігання яблук залежить від їх сорту. Літні сорти не підходять для тривалого зберігання і їх краще вживати якомога швидше. З них можна приготувати соки, компоти, варення або сушити на зиму для узварів. Осінні сорти можна зберігати в прохолодному приміщенні до чотирьох місяців. Найдовше зберігаються зимові сорти.

Невеликі яблука можна використовувати для приготування варення, соку або джему, а великі плоди можна відкласти для тривалого зберігання.

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Фахівці рекомендують зберігати яблука у погребі чи підвалі при температурі 0-2 °C та вологості 90%. Спосіб зберігання яблук у ящиках, щоб вони тривалий час не псувалися. Не слід переповнювати ящик плодами занадто щільно, оскільки це може спричинити гниль та цвіль.

До ящиків з яблуками варто додати трохи піску, який поглине надмірну вологу і допоможе зберегти плоди до весни. Якщо у вас невелика кількість яблук, їх можна зберігати просто в холодильнику. Рекомендується розфасувати їх у пакети і зробити вентиляційні отвори.

Правила облаштування надійного сховища

Якщо в умовах погребу або підвалу створено несприятливі умови, то врожай може швидко псуватися. Сховище потрібно готувати до зими заздалегідь.

Один із факторів, який може пошкодити урожай, це грибок, який з'являється від надмірної вологості. Тому варто попередньо обробити стіни спеціальними засобами. Також слід очистити стелажі та замінити прогнилі чи пошкоджені дошки. Перед зберіганням переконайтеся, що ящики обсушено, і перевірте, щоб у сховищі не було шкідників та гризунів.

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