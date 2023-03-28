Як правильно удобрювати та поливати буряк, щоб отримати великий врожай

Як доглядати за буряком на городі

Удобрення та полив – це ключові аспекти догляду за буряками, які допоможуть вам отримати великий врожай здорових та сильних рослин. У цій статті розповідаємо про кілька порад щодо удобрення та поливу буряків.

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Удобрення буряків

Додавання органічних добрив. Буряки потребують багато живильних речовин, таких як азот, фосфор та калій. Для того, щоб підтримувати рослини в гарному стані та забезпечувати їх з потрібними поживними речовинами, можна додавати органічні добрива, такі як компост або перегній, на грядки з буряками; Використання мінеральних добрив. Якщо в ґрунті недостатньо поживних речовин, можна використовувати мінеральні добрива, такі як амонійний нітрат, фосфатні добрива та калійні солі; Регулярність удобрення. Для досягнення найкращих результатів важливо регулярно додавати добрива на грядки з буряками, особливо в період зростання рослин та формування кореневої системи.

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Полив буряків

Регулярність поливу. Буряки потребують багато вологи для росту та розвитку. Важливо регулярно поливати рослини, особливо в період сухого та жаркого клімату; Використання системи крапельного поливу. Ця система поливу дозволяє рівномірно забезпечувати рослини вологою та зменшити витрати води. Крім того, крапельний полив допомагає уникнути забруднення листя та кореневої системи; Якісна вода. Буряки не терплять підвищеної кислотності води. Тому важливо використовувати воду з нейтральним рівнем pH або підкислену за допомогою органічних кислот, наприклад, лимонної або оцтової. Крім того, важливо забезпечити дренаж у грядках, щоб уникнути застою води та перезаливу кореневої системи; Полив вранці або ввечері. Важливо поливати буряки вранці або ввечері, коли температура повітря нижча, а вода краще зберігається в ґрунті. Полив у спеку може призвести до випарування води та пересихання ґрунту, що негативно впливає на здоров'я та розвиток рослин; Перевірка вологості ґрунту. Для того, щоб уникнути пересихання або перезаливу грядок з буряками, важливо періодично перевіряти вологість ґрунту. Це можна зробити, просто провів пальцем по поверхні ґрунту. Якщо вона волога на глибині близько 5 см – це означає, що необхідно зменшити частоту поливу, а якщо ґрунт сухий – збільшити.

Удобрення та полив – це важливі етапи догляду за буряками. Використовуючи органічні та мінеральні добрива, регулярно поливаючи рослини та контролюючи вологість ґрунту, ви зможете забезпечити здоров'я та розкішний врожай буряків.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли садити буряк у відкритий ґрунт, щоб отримати великий врожай.

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