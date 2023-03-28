Как правильно удобрять и поливать свеклу, чтобы получить большой урожай

Удобрения и полив – ключевые аспекты ухода за свеклой, которые помогут вам получить большой урожай здоровых и сильных растений. В этой статье рассказываем о нескольких советах по удобрению и поливу свеклы.

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Удобрение свеклы

Добавление органических удобрений. Свекла требует много питательных веществ, таких как азот, фосфор и калий. Для того чтобы поддерживать растения в хорошем состоянии и обеспечивать их с нужными питательными веществами, можно добавлять органические удобрения, такие как компост или перегной, на грядки со свеклой; Использование минеральных удобрений. Если в почве недостаточно питательных веществ, можно использовать минеральные удобрения, такие как аммонийный нитрат, фосфатные удобрения и калийные соли; Регулярность удобрения. Для достижения наилучших результатов важно регулярно добавлять удобрения на грядки со свеклой, особенно в период роста растений и формирование корневой системы.

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Полив свеклы

Регулярность полива. Свекла требует много влаги для роста и развития. Важно регулярно поливать растения, особенно в период сухого и жаркого климата; Использование системы капельного полива. Эта система полива позволяет равномерно снабжать растения влагой и уменьшить расход воды. Кроме того, капельный полив помогает избежать загрязнения листьев и корневой системы; Качественная вода. Свекла не терпят повышенной кислотности воды. Поэтому важно использовать воду с нейтральным уровнем pH или подкисленную с помощью органических кислот, например лимонной или уксусной. Кроме того, важно обеспечить дренаж в грядках, чтобы избежать застоя воды и перезалива корневой системы; Полив утром или вечером. Важно поливать свеклу утром или вечером, когда температура воздуха ниже, а вода лучше сохраняется в почве. Полив в жару может привести к испарению воды и пересыханию почвы, что негативно влияет на здоровье и развитие растений; Проверка влажности почвы. Для того чтобы избежать пересыхания или перезалива грядок со свеклой, важно периодически проверять влажность почвы. Это можно сделать, просто проведя пальцем по поверхности грунта. Если она влага на глубине около 5 см – это означает, что необходимо уменьшить частоту полива, а если почву сухую – увеличить.

Удобрение и полив – это важные этапы ухода за свеклой. Используя органические и минеральные удобрения, регулярно поливая растения и контролируя влажность почвы, вы сможете обеспечить здоровье и роскошный урожай свеклы.

Напомним, ранее мы писали о том, когда сажать свеклу в открытую почву, чтобы получить большой урожай.

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