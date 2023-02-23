Як приготувати ніжний повітряний крем для млинців на Масляну: простий рецепт

Якщо ви хочете приготувати солодку вершкову начинку для млинців на Масляну, спробуйте зробити баварський крем. Цей ніжний та повітряний десерт можна також їсти як окрему страву, якщо подати його порційно та гарно сервірувати, наприклад, додавши фрукти або ягоди. А також його можна використати як наповнювач для тарталеток або ним змащувати торти.

Проте варто зазначити, що цей смаколик доволі калорійний, адже в рецепті використовуються жирні вершки, молоко, яйця, сметана та цукор. Проте, за бажання, його можна зробити менш важким, якщо трохи зменшити пропорції деяких складових, наприклад, додавши менше цукру.

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Інгредієнти:

Молоко – 1,5 склянки;

Цукор – до смаку;

Яєчний жовток – 3 шт;

Нежирна сметана або йогурт без наповнювачів – 300 мл;

Вода – 4 ст. л;

Ванільний екстракт – 1 ч. л;

Желатин – 1 ст. л;

Спочатку розітріть жовтки з цукром та поставте на слабкий вогонь, обережно влийте молоко та грійте 10 хвилин постійно помішуючи та ні в якому разі не доводячи до кипіння. Збийте нежирну сметану або йогурт з ванільним екстрактом. Розчиніть желатин, влийте розчин у молочно-яєчну суміш та перемішайте. Залиште його охолонути при кімнатній температурі. Потім додайте збиту сметану та ще раз ретельно перемішайте.

Якщо ви хочете вживати баварський крем як десерт, розлийте його порційно та відправте в холодильник застигати. Якщо ви хочете використати крем як начинку, то можна робити це відразу, як він трохи схопиться і стане густішим. В результаті ви отримаєте неймовірно смачний пористий десерт. Консистенція крему залежить від кількості желатину.

Смачного!

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