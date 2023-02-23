Как приготовить нежный воздушный крем для блинов на Масленицу: простой рецепт

Если вы хотите приготовить сладкую сливочную начинку для блинов на Масленицу, попробуйте сделать баварский крем. Нежный и воздушный десерт можно также есть как отдельное блюдо, если подать его порционно и хорошо сервировать, например, добавив фрукты или ягоды. А также его можно использовать в качестве наполнителя для тарталеток или им смазывать торты.

Однако стоит отметить, что этот вкус довольно калорийный, ведь в рецепте используются жирные сливки, молоко, яйца, сметана и сахар. Однако, по желанию, его можно сделать менее тяжелым, если немного снизить пропорции некоторых составляющих, например, добавив меньше сахара.

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Ингредиенты:

Молоко – 1,5 стакана;

Сахар – по вкусу;

Яичный желток – 3 шт;

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Нежирная сметана или йогурт без наполнителей – 300 мл;

Вода – 4 ст. л;

Ванильный экстракт – 1 ч. л;

Желатин – 1 ст. л;

Сначала разотрите желтки с сахаром и поставьте на слабый огонь, осторожно влейте молоко и грейте 10 минут, постоянно помешивая и ни в коем случае не доводя до кипения. Взбейте нежирную сметану или йогурт с ванильным экстрактом. Растворите желатин, влейте раствор в молочно-яичную смесь и перемешайте. Оставьте его остыть при комнатной температуре. Затем добавьте взбитую сметану и снова тщательно перемешайте.

Если вы хотите употреблять баварский крем в качестве десерта, разлейте его порционно и отправьте в холодильник застывать. Если вы хотите использовать крем в качестве начинки, то можно делать это сразу, как он схватится немного и станет гуще. В результате вы получите невероятно вкусный ячеистый десерт. Консистенция крема зависит от количества желатина.

Приятного аппетита!

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