Як у бабусі: рецепт квашених слив на зиму

Сезон слив — чудова нагода приготувати незвичну, але дуже смачну заготівлю на зиму. Квашені сливи зберігають більшість корисних властивостей, адже ферментуються природним способом без додавання дріжджів.

Вони виходять соковитими, ароматними та стануть оригінальним доповненням до м'ясних страв, сирів або домашніх закусок. Про це пише Shuba.

Що варто знати перед приготуванням

Для квашення найкраще обирати щільні, стиглі сливи без пошкоджень. Кількість плодів залежить від їхнього розміру та місткості банок. Важливо використовувати чисту нехлоровану воду, оскільки хлор може завадити процесу природного бродіння.

Щоб запобігти появі плісняви, у кожну банку рекомендують додати по половині чайної ложки насіння гірчиці. Якщо хочете пришвидшити ферментацію, можна всипати по одній чайній ложці цукру.

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Інгредієнти

Для двох банок знадобляться:

близько 1,3 кг слив;

2 ст. л. солі;

5 бутонів гвоздики;

14 горошин чорного перцю;

4 горошини духмяного перцю;

1 ч. л. сушеного кмину;

4 листки малини;

3 листки чорної смородини;

2 листки вишні;

1 ч. л. насіння гірчиці;

4 зубчики часнику;

додатково 6 листків чорної смородини для накривання плодів.

Спосіб приготування

Спочатку добре промийте сливи, листя та обсушіть їх. Очистіть часник, а банки й кришки ретельно вимийте. На дно банок викладіть листя, розрізані навпіл зубчики часнику, після чого рівномірно розподіліть спеції. Щільно заповніть банки сливами, злегка притискаючи їх. Додайте сіль: у літрову банку — по 2 чайні ложки, у півторалітрову — по 1 столовій ложці. Потім залийте плоди холодною нехлорованою водою. Зверху накрийте сливи листям смородини й зафіксуйте його невеликими гілочками смородини або вишні, щоб плоди залишалися повністю зануреними в розсіл. Закрийте банки кришками нещільно та кілька разів обережно струсіть, щоб сіль повністю розчинилася. Після цього залиште сливи для бродіння в прохолодному місці — погребі або холодильнику. Поступово вони набудуть характерного кислувато-пряного смаку й будуть готові до вживання.

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