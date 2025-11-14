Як УБД отримати компенсацію за житло

Учасники бойових дій — це громадяни, які боронять незалежність і територіальну цілісність України. Визнання їхньої ролі передбачає низку соціальних гарантій, серед яких однією з найважливіших є забезпечення житлом.

Це право закріплене у Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Про це пише НОВИНИ.LIVE.

Водночас отримання житла не є автоматичним — закон визначає, хто має першочергове право, а хто отримує його у загальному порядку.

Передусім держава забезпечує житлом осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів родин загиблих військових. Саме ці категорії вважаються найуразливішими та потребують підтримки в першу чергу. Інші учасники бойових дій, які не мають власного житла або проживають у непридатних умовах, можуть стати на квартирний облік у місцевих органах влади й чекати своєї черги.

Щоб скористатися цим правом, ветеран має подати заяву до місцевої ради або Центру надання адміністративних послуг. Після цього документи передаються до управління соціального захисту для внесення до списку претендентів на грошову компенсацію. До пакету документів входять паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю, довідка про склад сім’ї, документи про перебування на квартирному обліку та, за потреби, підтвердження наявності чи відсутності права власності на житло. Після перевірки інформації ухвалюється рішення, і компенсація перераховується на спеціальний рахунок ветерана в банку. Використати ці кошти потрібно протягом року.

Найчастіше держава не надає готових квартир, а виплачує грошову компенсацію, згідно з постановою Кабміну №719 від 19 жовтня 2016 року. Отримані кошти можна використати для купівлі житла в будь-якому місті України. Розмір виплати визначається відповідно до нормативної площі — 35,22 кв. м на одну-дві особи та додатково по 10 кв. м на кожного наступного члена сім’ї. Також враховується гранична вартість квадратного метра, встановлена Міністерством розвитку громад і територій для кожного регіону. Компенсацію отримують лише ті ветерани, які перебувають на квартирному обліку та офіційно визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов.

Міністерство у справах ветеранів планує у 2025 році розширити програму житлових компенсацій. Передбачається залучення додаткового фінансування з місцевих бюджетів і міжнародних фондів, що дозволить охопити більшу кількість учасників бойових дій. Також уряд розглядає створення єдиної електронної черги для ветеранів, щоб зробити процес розподілу житла прозорішим і уникнути бюрократичних зволікань.

