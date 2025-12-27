Вони найпопулярніші в Україні: топ затребуваних вживаних авто 

У листопаді український ринок уживаних авто поповнився 9,2 тисячі легковиків, ввезених із-за кордону, віком не старше п’яти років. Загалом за минулий місяць в Україну імпортували 23,5 тисячі легкових автомобілів з пробігом. Машини віком до п’яти років становили майже дві п’ятих від загального обсягу — 39%.

Найбільшою популярністю в цьому сегменті користувалися електромобілі, на які припало 60% усіх реєстрацій. Другу позицію посіли бензинові авто з часткою 27%. Ще 8% ринку зайняли гібриди, дизельні машини склали 4%, а автомобілі з газобалонним обладнанням — лише 1%. Про це повідомляє "Укравтопром".

Серед моделей, що найчастіше завозилися в Україну у віці до п’яти років, лідерство зберігає Tesla Model Y — 931 автомобіль. На другому місці Tesla Model 3 із результатом 649 авто. До трійки найпопулярніших також увійшов Kia Niro (384 одиниці).

Далі в рейтингу розташувалися Hyundai Kona (292 авто), Nissan Rogue (271), Audi e-tron Sportback (211), Volkswagen Tiguan (210), Mazda CX-5 (192), Chevrolet Bolt (176) та Hyundai Ioniq 5 (158 автомобілів).

Таким чином, ринок імпортованих уживаних авто в Україні дедалі активніше орієнтується на сучасні моделі, зокрема електрокари, які впевнено домінують у сегменті машин віком до п’яти років.

