З січня в Україні зростуть ціни на популярний продукт: скільки коштуватиме

У січні 2026 року в Україні прогнозують традиційне сезонне зростання цін на м’ясо та м’ясопродукти. Подорожчання буде зумовлене підвищеним попитом після свят і, за оцінками експертів, може скласти в середньому 5–7%.

Про це в коментарі Главреду повідомив аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Максим Гопка. За його словами, ситуація на ринку свинини залишатиметься відносно стабільною, адже обсяги імпорту здатні компенсувати внутрішню потребу. Водночас яловичина, ймовірно, і надалі дорожчатиме — через скорочення поголів’я та дефіцит сировини вона продовжить рухатися вгору слідом за іншими видами м’яса.

Експерт зазначає, що навіть за достатньої пропозиції тваринного білка всередині країни кінцева ціна продукції перебуватиме під тиском зовнішніх чинників. Серед них — перебої з електропостачанням і поступове зростання вартості кормів, зокрема соняшникового шроту, що безпосередньо впливає на собівартість курятини.

Читайте також: В Україні різко подешевшала капуста: скільки зараз просять за кілограм

Схожі тенденції, на думку Гопки, очікуються і в молочному секторі. Хоча закупівельні ціни на молочну сировину наразі залишаються відносно стабільними, виробники масла та твердих сирів не поспішають знижувати роздрібні ціни. Таким чином вони намагаються зберегти рентабельність і закласти фінансовий резерв на додаткові витрати, пов’язані з роботою генераторів у зимовий період.

Паралельно триватиме зростання вартості хлібобулочних виробів. Аналітик пояснює, що навіть за хороших урожаїв зернових у 2025 році та стабільних світових цін на зерно, хліб дорожчатиме через високу частку витрат на енергоносії, переробку та складну логістику.

Окремо експерти звертають увагу і на передсвяткову динаміку цін. Голова Союзу українського селянства Іван Томич прогнозує, що напередодні Різдва та Нового року окремі продукти можуть подорожчати приблизно на 10%. За його словами, зростання торкнеться насамперед м’яса — особливо свинини та виробів із неї. Частково подорожчає й курятина, а також рослинна олія та яйця, тоді як інші товари можуть зберегти відносну цінову стабільність.

Нагадаємо, в Україні піднялась ціна на популярний овоч.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!