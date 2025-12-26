С января в Украине вырастут цены на популярный продукт: сколько будет стоить

В январе 2026 года в Украине прогнозируется традиционный сезонный рост цен на мясо и мясопродукты. Удорожание будет обусловлено повышенным спросом после праздников и, по оценкам экспертов, может составить в среднем 5–7%.

Об этом в комментарии Главреду сообщил аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Максим Гопка. По его словам, ситуация на рынке свинины будет оставаться относительно стабильной, ведь объемы импорта способны компенсировать внутреннюю потребность. В то же время говядина, вероятно, и дальше будет дорожать — из-за сокращения поголовья и дефицита сырья она продолжит двигаться вверх вслед за другими видами мяса.

Эксперт отмечает, что даже при достаточном предложении животного белка внутри страны, конечная цена продукции будет находиться под давлением внешних факторов. Среди них — перебои с электроснабжением и постепенное возрастание стоимости кормов, в частности подсолнечного шрота, что непосредственно влияет на себестоимость курятины.

Схожие тенденции, по мнению Гопки, ожидаются и в молочном секторе. Хотя закупочные цены на молочное сырье остаются относительно стабильными, производители масла и твердых сыров не спешат снижать розничные цены. Таким образом, они пытаются сохранить рентабельность и заложить финансовый резерв на дополнительные затраты, связанные с работой генераторов в зимний период.

Параллельно будет продолжаться рост стоимости хлебобулочных изделий. Аналитик объясняет, что даже при хороших урожаях зерновых в 2025 году и стабильных мировых цен на зерно хлеб будет дорожать из-за высокой доли затрат на энергоносители, переработку и сложную логистику.

Отдельно эксперты обращают внимание и на предпраздничную динамику цен. Глава Союза украинского крестьянства Иван Томич прогнозирует, что в канун Рождества и Нового года отдельные продукты могут подорожать примерно на 10%. По его словам, рост коснется прежде всего мяса — особенно свинины и изделий из нее. Частично подорожает и курятина, а также растительное масло и яйца, в то время как другие товары могут сохранить относительную ценовую устойчивость.

