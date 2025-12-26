Названо осіб, які мають право вручати повістки: про кого йдеться

В Україні продовжується мобілізаційна кампанія. Нещодавно територіальні центри комплектування та соціальної підтримки оприлюднили роз’яснення щодо того, хто, окрім співробітників ТЦК, уповноважений вручати повістки військовозобов’язаним громадянам.

Як зазначають у ТЦК, право на оповіщення мають не лише їхні представники, а й низка інших посадовців та працівників установ. Про це пише ТСН.

Хто має право вручати повістки

Наразі вручення повісток можуть здійснювати:

працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;

представники структурних підрозділів районних і міських державних адміністрацій або військових адміністрацій;

посадовці виконавчих органів сільських, селищних, міських та районних у містах рад (у разі їх створення);

уповноважені особи підприємств, установ і організацій;

представники відповідних підрозділів розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ — виключно щодо резервістів і військовозобов’язаних, які перебувають у цих органах на військовому обліку.

Які повноваження мають посадовці на місцях

Адвокати, які спеціалізуються на питаннях мобілізації, пояснили, якими саме правами наділені представники місцевих рад, ЖЕКів та інших установ.

За словами адвокатки Катерини Аніщенко, їхнє ключове завдання — саме вручення повісток, тобто здійснення оповіщення громадян. Механізм виглядає так: ТЦК надсилає розпорядження із вимогою забезпечити оповіщення або явку конкретних осіб. Після цього уповноважені посадовці зобов’язані виконати це доручення.

Наприклад, керівник ЖЕКу має вручити повістку мешканцю. Якщо громадянин відмовляється її отримувати або його не вдається застати за місцем проживання, складається відповідний акт.

Оповіщати військовозобов’язаних також можуть представники місцевих адміністрацій і селищних рад. Це може відбуватися як шляхом особистого візиту за місцем проживання, так і через телефонне повідомлення із запрошенням з’явитися для отримання повістки. За результатами виконаної роботи відповідальні особи зобов’язані інформувати ТЦК.

Адвокатка уточнює: якщо повістку вручено, але чоловік не з’явився у визначений час, йому може загрожувати адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Водночас ефективність такого механізму, на її думку, покаже лише практика.

Читайте також: Пільги на газ для учасників бойових дій: як оформити

Наскільки ефективний цей механізм

Інший експерт, адвокат Андрій Межирицький, скептично оцінює залучення посадовців, які не є працівниками ТЦК. Він зазначає, що центри комплектування справді можуть делегувати повноваження щодо оповіщення конкретних осіб, які проживають або працюють у зоні відповідальності відповідних органів чи керівників.

Утім, за його словами, це чітко регламентовано постановою Кабінету Міністрів №1487, і, наприклад, селищний голова не має права самостійно виписувати повістки — лише виконувати конкретні розпорядження ТЦК щодо визначених осіб.

На практиці, як вважає адвокат, цей механізм більш-менш ефективний лише на підприємствах, де працівники регулярно з’являються на робочому місці. У випадку ж із посадовцями місцевих рад чи військових адміністрацій залишається відкритим питання, яким чином вони мають розшукувати військовозобов’язаних.

Де і коли можуть вручати повістки

У ТЦК наголошують, що оповіщення резервістів і військовозобов’язаних може здійснюватися цілодобово. Повістки мають право вручати в таких місцях:

за адресою проживання або задекларованого/зареєстрованого місця проживання;

за місцем роботи чи навчання;

у громадських місцях, будівлях і спорудах;

у місцях масового перебування людей;

безпосередньо в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки;

на блокпостах і пунктах пропуску, зокрема через державний кордон України.

Таким чином, коло осіб і місць, де може відбуватися вручення повісток, є досить широким, а механізм оповіщення передбачає залучення не лише ТЦК, а й інших органів та установ.

Нагадаємо, частина військових отримає додаткові 27 тисяч у грудні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!