Названы лица, имеющие право вручать повестки: о ком идет речь

В Украине продолжается мобилизационная кампания. Недавно территориальные центры комплектования и социальной поддержки обнародовали разъяснения по поводу того, кто, кроме сотрудников ТЦК, уполномочен вручать повестки военнообязанным гражданам.

Как отмечают в ТЦК, право на оповещения имеют не только их представители, но и ряд других должностных лиц и работников учреждений. Об этом пишет ТСН.

Кто имеет право вручать повестки

Вручение повесток могут осуществлять:

работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки;

представители структурных подразделений районных и городских государственных администраций или военных администраций;

должностные лица исполнительных органов сельских, поселковых, городских и районных в городах советов (в случае их создания);

уполномоченные лица предприятий, учреждений и организаций;

представители соответствующих подразделений разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ — исключительно в отношении резервистов и военнообязанных, состоящих в этих органах на военном учете.

Какие полномочия имеют чиновники на местах

Адвокаты, специализирующиеся на вопросах мобилизации, объяснили, какими именно правами наделены представители местных советов, ЖЭКов и других учреждений.

По словам адвоката Екатерины Анищенко, их ключевая задача — именно вручение повесток, то есть осуществление оповещения граждан. Механизм выглядит следующим образом: ТЦК направляет распоряжение с требованием обеспечить уведомление или явку конкретных лиц. После этого уполномоченные должностные лица обязаны выполнить это поручение.

К примеру, руководитель ЖЭКа должен вручить повестку жильцу. Если гражданин отказывается ее получать или его не удается застать по месту жительства, составляется соответствующий акт.

Извещать военнообязанных могут представители местных администраций и поселковых советов. Это может происходить как путем личного визита по месту жительства, так и по телефону с приглашением явиться для получения повестки. По результатам проделанной работы ответственные лица обязаны информировать ТЦК.

Адвокат уточняет: если повестка вручена, но мужчина не явился в определенное время, ему может угрожать административная ответственность в виде штрафа. В то же время, эффективность такого механизма, по ее мнению, покажет только практика.

Насколько эффективен этот механизм

Другой эксперт, адвокат Андрей Межирицкий, скептически оценивает привлечение должностных лиц, не являющихся работниками ТЦК. Он отмечает, что центры комплектования действительно могут делегировать полномочия по уведомлению конкретных лиц, проживающих или работающих в зоне ответственности соответствующих органов или руководителей.

Впрочем, по его словам, это четко регламентировано постановлением Кабинета Министров №1487, и, например, поселковый председатель не имеет права самостоятельно выписывать повестки только выполнять конкретные распоряжения ТЦК относительно определенных лиц.

На практике, как считает адвокат, этот механизм более или менее эффективен только на предприятиях, где работники регулярно появляются на рабочем месте. В случае с должностными лицами местных советов или военных администраций остается открытым вопрос, каким образом они должны разыскивать военнообязанных.

Где и когда могут вручать повестки

В ТЦК подчеркивают, что оповещение резервистов и военнообязанных может производиться круглосуточно. Повестки имеют право вручать в следующих местах:

по адресу проживания или задекларированного/зарегистрированного места жительства;

по месту работы или учебы;

в общественных местах, постройках и сооружениях;

в местах массового скопления людей;

непосредственно в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки;

на блокпостах и пунктах пропуска, в частности, через государственную границу Украины.

Таким образом, круг лиц и мест, где может происходить вручение повесток, достаточно широк, а механизм оповещения предполагает привлечение не только ТЦК, но и других органов и учреждений.

