Дорого, але неякісно: названо розкішний кросовер, який не відповідає ціні

Якщо мова заходить про купівлю розкішного позашляховика, зазвичай це означає чималі витрати. Саме тому перед вибором варто уважно зважити всі "за" і "проти" та з’ясувати, які моделі справді відповідають очікуванням. Експерти Consumer Reports застерігають: від SUV Alfa Romeo Tonale модельного року 2026 краще триматися осторонь.

У Consumer Reports зазначають, що провели детальне дослідження, у межах якого Tonale був визнаний одним із найменш вдалих варіантів у своєму класі. Оцінювання базувалося на комплексних дорожніх тестах у реальних умовах, а також на даних внутрішніх опитувань, які дозволили проаналізувати рівень надійності, комфорту та загальної продуктивності автомобіля. Про це повідомляє SlashGear.

За висновками фахівців, у Tonale спостерігається нерівномірна подача потужності, що негативно впливає на плавність ходу. Хоча автомобіль може похвалитися доволі швидким розгоном, це, по суті, є однією з небагатьох його сильних сторін з погляду динаміки.

Крім того, експерти звернули увагу на підвищений рівень шуму в салоні та не надто преміальні матеріали оздоблення — зокрема, надлишок пластику, який не відповідає очікуванням від авто цього сегмента. Окремі зауваження викликала й мультимедійна система: сенсорний інтерфейс виявився неінтуїтивним і ускладнював користування навігацією та іншими функціями.

Натомість тим, хто шукає більш вдалу альтернативу у класі компактних преміальних SUV, Consumer Reports радить звернути увагу на BMW X1. Ця модель отримала значно вищі оцінки та вважається одним із найкращих варіантів для тих, хто вперше обирає позашляховик.

У виданні підкреслюють, що BMW X1 вирізняється відмінною керованістю, кращою паливною економічністю та загалом більш якісним інтер’єром. Хоча підвіска автомобіля дещо жорстка, салон виграє за рахунок продуманого дизайну та комфортних сидінь, що помітно підвищує рівень щоденного користування порівняно з Alfa Romeo Tonale.

