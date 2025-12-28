Доплата для пенсіонерів після 65 років: якою буде у 2026 році 

Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2026 рік, що передбачає зміни у пенсійних виплатах для українців.Згідно з держбюджетом-2026, прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність, підвищується до 2595 грн. Саме ця сума визначає мінімальні пенсійні виплати.

Про основні новації для пенсіонерів розповіла адвокатка з трудового, корпоративного та адміністративного права Іванна Ковальчук у коментарі "Телеграфу". Пенсіонери, які мають стаж понад встановлену законом норму, отримуватимуть додаткову надбавку 25,95 грн за кожен додатковий рік роботи. Наприклад, якщо людина пропрацювала на 10 років більше норми, доплата складе близько 300 грн.

Окремо виділяють пенсіонерів, які проживають у Чорнобильській зоні. Для них доплата у 2026 році також зросте до 2595 грн, що виплачується додатково до основної пенсії як компенсація за перебування на радіаційно забруднених територіях.

Держбюджет на 2026 рік також передбачає обмеження максимальної пенсії під час воєнного стану. Якщо виплата перевищує десять прожиткових мінімумів, вона буде обмежена: максимальна пенсія зросте з 23 610 до 25 950 грн. Порядок застосування такого обмеження визначатиме Кабінет Міністрів.

Крім того, підвищення торкнеться виплат, які прив’язані до розміру мінімальної заробітної плати: вони збільшаться з 8 000 до 8 647 грн.

У 2026 році на вікові надбавки можуть розраховувати пенсіонери, яким виповниться 75, 80 або 85 років.

Водночас пенсіонери, які перебувають за межами України або на тимчасово окупованих територіях, повинні пройти процедуру ідентифікації, щоб продовжувати отримувати виплати. В іншому випадку їх можуть призупинити або зовсім припинити.

