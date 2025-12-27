В Україні впала вартість популярного продукту: скільки коштує 

Ціни на білокачанну капусту — один із базових овочів у раціоні українців — стрімко пішли вниз. Через перенасичення ринку пропозицією вартість цього продукту опустилася до найнижчих показників за кілька останніх років.

Аналітики проєкту EastFruit повідомляють, що протягом минулого тижня активність купівлі та продажу капусти залишалася млявою. Попит продовжує зменшуватися, тоді як обсяги продукції на ринку залишаються надмірними. Особливо активно реалізують запаси фермери, які не мають сучасних сховищ: тепла погода прискорює псування овочів, змушуючи виробників терміново знижувати ціни.

Наразі некондиційну білокачанну капусту можна придбати всього за 1,5 грн за кілограм (приблизно $0,04). Продукція кращої якості коштує дорожче, проте і тут ціни суттєво просіли — у межах 2–8 грн/кг ($0,05–0,19). У середньому це на 23% дешевше, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.

Ситуація непокоїть аграріїв, які мають запаси якісної капусти. Частина фермерів наразі утримується від продажу, сподіваючись на можливе пожвавлення попиту та відновлення цін, і намагається притримати товар.

Експерти також звертають увагу, що нинішні ціни на капусту приблизно на 85% нижчі, ніж у цей самий період минулого року. Основна причина — зростання виробництва: у поточному сезоні багато господарств суттєво збільшили площі під цю культуру. Водночас несприятливі погодні умови негативно вплинули на якість частини врожаю, зробивши його непридатним для тривалого зберігання. Це й призвело до масового виходу на ринок великих партій дешевої капусти.

