Як обрати натуральний та якісний домашній сир: простий спосіб

На українському ринку поширені підробки кисломолочного сиру, оскільки цей продукт є популярним та досить дорогим. Дізнайтесь, як захистити себе від купівлі фальшивих виробів та відрізнити їх від якісного сиру.

Щоб відрізнити домашній кисломолочний сир від продукту з великим вмістом пальмової олії, скористайтесь цим простим способом, для якого вам знадобиться лише трохи гарячої води.

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Як перевірити кисломолочний сир на натуральність

Візьміть окропу і глибоку миску. Налийте 1-1,5 склянки кип'ятку та відламайте чайну ложку сирної маси. Помістіть її в гарячу воду та спостерігайте за продуктом десь 2-3 хв:

Якщо сир залишився цільною грудкою, а вода при цьому лише трохи замутилася від сироватки, то ви придбали якісний та натуральний продукт;

Якщо він розсипався на дрібні грудочки, а на поверхні води утворилася плівка чи явні масляні плями, то ви придбали не домашній сир, а підробку.

Раніше ми писали про те, як перевірити твердий сир на якість та натуральність, а також як обрати хороше та смачне сало.

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