Як значно пришвидшити роботу смартфону на Android вимкнувши одну функцію

Ваш телефон з часом став повільним або він ніколи не був дуже швидким? Тоді вам не доведеться відразу купувати новий флагман. Натомість спробуйте лайфхак для смартфонів Android, яким користуються вже кілька років просунуті користувачі.

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Як вимкнути анімації на Android смартфоні через режим розробника

Android смартфони зазвичай включають анімації для поліпшення візуальної привабливості і забезпечення більш плавної роботи інтерфейсу. Але для деяких користувачів анімації можуть стати дратівливим елементом і зменшити швидкість роботи пристрою. Якщо ви такий користувач, то є спосіб вимкнути анімації на Android смартфоні через режим розробника:

Спочатку потрібно ввімкнути режим розробника. Для цього потрібно перейти в "Налаштування" та знайти "Про телефон" або "Про пристрій", залежно від вашої версії Android. Там натисніть на "Номер збірки" або "Версія Android" декілька разів, доки не з'явиться повідомлення про те, що ви відкрили режим розробника; Після ввімкнення режиму розробника потрібно повернутися до "Налаштувань" і знайти розділ "Опції розробника" (він може бути внизу сторінки); У розділі "Опції розробника" натисніть на "Масштаб анімації" і виберіть опцію "Вимкнути"; Повторіть це для опцій "Тривалість анімації відкриття" та "Тривалість анімації закриття". Вибравши опцію "Вимкнути", ви повністю вимкнете анімації на вашому Android смартфоні.

Зверніть увагу, що вимкнення анімацій може зменшити плавність роботи інтерфейсу, тому необхідно розглянути всі наслідки цього рішення перед тим, як здійснити зміни.

Нагадаємо, що під час заряджання смартфона від павербанку є певні правила. Завдяки цьому ваш гаджет буде добре функціонувати. Раніше ми писали про одну маленьку хитрість, яка допоможе зарядити смартфон значно швидше та як врятувати кабель смартфона від поломки.

Якщо на гаджеті з'явились подряпини та затертості, то відполірувати екран смартфона або планшета легко, але робити це слід обережно, щоб не пошкодити його. Позбутись подряпин на екрані смартфона можна легко за допомогою зубної пасти.

Акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це спричиняє зношеність компонентів вашого гаджета.

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