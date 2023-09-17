Які пристрої споживають багато електроенергії вдома навіть у режимі очікування

Які прилади споживають багато електроенергії вдома - як заощадити на комуналці

У наші дні у будинках стає дедалі більше електроприладів. Тому споживання енергії з часом продовжує зростати.

Щоб заощадити гроші, дехто звик вимикати свої пристрої на ніч або коли їдуть із дому на кілька днів. Проте навіть "вимкнені" прилади можуть споживати електроенергію, пише Sante Plus.

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Які пристрої споживають електроенергію навіть у режимі очікування?

У кожному будинку основними споживачами енергії є побутові прилади, які швидко збільшують рахунки за електроенергію. Серед них кондиціонер (25%), бойлер (15%), посудомийна машина (16%), холодильник (14%) та пральна машина (10%).

Зверніть увагу, що вони можуть додавати кіловати, навіть коли не працюють, просто залишаючись підключеними до мережі.

Однак вони не єдині, хто споживає багато електроенергії: деякі предмети повсякденного використання суттєво впливають на ваші рахунки за електроенергію, навіть коли вони знаходяться в режимі очікування. До прикладу, мікрохвильова піч має погану репутацію енергоємності, особливо якщо вона дуже потужна. Навіть у режимі очікування, доки підключена до мережі, вона споживає електроенергію.

Аналогічна ситуація з персональним комп'ютером та ноутбуком. Навіть якщо ви ними не користуєтесь, поки вони залишаються підключеними до розетки, енергія витрачається даремно. Також виробіть звичку вимикати кавоварку або тостер з мережі, коли ви ними не користуєтеся.

Як ви вже зрозуміли, взагалі кажучи, всі пристрої в режимі очікування, як і раніше, споживають електроенергію. Телевізор, мобільний телефон, Wi-Fi, консоль, зарядні пристрої...

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Споживання у режимі очікування зазвичай стосується низької потужності. Але якщо ви забудете відключити свої пристрої, мова піде про кілька годин, накопичених за місяці, а надалі – накопичених за роки.

Щоб заощадити час, можна придбати подовжувачі з вимикачами для встановлення на кухні, у вітальні та спальні. Все, що вам потрібно зробити – за допомогою однієї кнопки вимкнути всі пристрої.

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