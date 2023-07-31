Календар магнітних бур на серпень: які дні будуть найнебезпечнішими

У серпні на мешканців Землі чекають три магнітні бурі, одна з яких буде потужною. Першої варто чекати вже на початку місяця.

Геомагнітні збурення почнуться 3 серпня й триватимуть до 4 серпня включно. Їхня сила становитиме 4 бали.

12 і 13 серпня на Землі очікується потужна, п'ятибальна магнітна буря.

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Наступне подібне явище очікується 20 серпня. Цього дня прогнозуються геомагнітні збурення силою у 5 балів. 21 серпня теж будуть збурення, проте слабші – цього дня прогнозується 4-бальна буря.

Магнітна буря – це короткочасне (від кількох годин до кількох діб) підвищення інтенсивності магнітного поля Землі. Магнітні бурі викликані спалахами на Сонці, які вивільняють величезну кількість енергії у вигляді електромагнітного випромінювання.

Електромагнітна енергія від сонячних спалахів досягає Землі за кілька годин і впливає на верхні шари атмосфери. Це викликає коливання іонів і електронів в атмосфері, які, своєю чергою, впливають на магнітне поле Землі.

Магнітні бурі можуть впливати на людей по-різному. Деякі люди можуть відчувати такі симптоми, як: головний біль, запаморочення, нудота, надмірна стомлюваність, порушення сну, тахікардія, артеріальна гіпертензія, дратівливість, депресія, тривога.

Якщо ви відчуваєте будь-які з цих симптомів під час магнітної бурі, важливо звернутися до лікаря.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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