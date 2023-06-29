Київ не відчує наслідків у випадку вибуху на ЗАЕС, – Ляшко (відео)

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко прокоментував можливий ядерний теракт на Запорізькій атомній електростанції. За його словами, Київ не відчує наслідків.

Глава МОЗ вказав, що столиця розташована поза межами впливу. Про це Ляшко сказав у ефірі телеканалу "Ми – Україна".

Міністр зазначив, що у Києві вже розроблені системи оповіщення, які будуть використовуватися в разі теракту.

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"Навіть, якщо щось стається, потрібно слухати рекомендації. Саме ці рекомендації, які даються в той конкретний період часу є прив’язаними до ситуації та радіаційного моніторингу. Це ми проходили під час багатьох надзвичайних ситуацій, коли стається щось, і є рекомендації, і їхнє чітке дотримання – вони якраз рятують життя", – додав Ляшко.

Раніше міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) прокоментувало загрозу роботи Запорізької атомної електростанції через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС.

А експерти з Енергоатому пояснили, що чекає на українців у разі ядерного вибуху на ЗАЕС.

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