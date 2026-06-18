Полуничний джем за 5 хвилин: рецепт з пектином
Серед розмаїття рецептів полуничного варення окремо виділяється швидкий джем із пектином: простий, ароматний і готовий всього за 5 хвилин активного варіння. Саме такий варіант варто додати до вашої сезонної консервації (рецепт розрахований на 1 кг ягід).
Такий джем чудово підійде до млинців та улюбленого чаю. Про це пише Shuba.
Важливі нюанси приготування джему
- Кількість пектину залежить від стиглості ягід: чим солодша й менш кисла полуниця, тим більше його може знадобитися.
- Співвідношення цукру та рідини також впливає на густину — за меншої кількості цукру пектину потрібно більше.
- За бажанням пектин можна замінити агар-агаром, отримавши схожу текстуру.
- Коротке варіння з мінімумом цукру дозволяє краще зберегти смак і аромат свіжих ягід.
Полуничний джем за 5 хвилин із пектином
Інгредієнти:
- Полуниця — 1 кг
- Цукор — 150 г
- Пектин — 25 г
- Лимонна кислота — 0,5 ч. л.
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Покрокове приготування
1. Підготовка ягід
Полуницю ретельно промийте, видаліть хвостики. Дайте стекти зайвій воді в друшляку.
2. Підготовка тари
Банки та кришки простерилізуйте в киплячій воді 2–3 хвилини. Важливо працювати швидко: джем не варто знімати з вогню під час розливу, щоб він не охолоджувався. Банки дістають прямо з окропу та одразу наповнюють.
3. Приготування джему
Ягоди пересипте в миску, додайте цукор і пектин, після чого одразу перебийте блендером до однорідної маси.
Отриману суміш поставте на середній вогонь, постійно помішуючи, доведіть до кипіння. Після закипання зменште вогонь до мінімуму, додайте лимонну кислоту й добре перемішайте.
Гарячий джем одразу розлийте по стерилізованих банках, щільно закрийте кришками та переверніть догори дном.
Важливо
Одразу після приготування джем може здаватися рідкуватим — це нормально. Остаточну густоту він набуває після повного охолодження.
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