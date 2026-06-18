Полуничний джем за 5 хвилин: рецепт з пектином

Серед розмаїття рецептів полуничного варення окремо виділяється швидкий джем із пектином: простий, ароматний і готовий всього за 5 хвилин активного варіння. Саме такий варіант варто додати до вашої сезонної консервації (рецепт розрахований на 1 кг ягід).

Такий джем чудово підійде до млинців та улюбленого чаю. Про це пише Shuba.

Важливі нюанси приготування джему

Кількість пектину залежить від стиглості ягід: чим солодша й менш кисла полуниця, тим більше його може знадобитися.

Співвідношення цукру та рідини також впливає на густину — за меншої кількості цукру пектину потрібно більше.

За бажанням пектин можна замінити агар-агаром, отримавши схожу текстуру.

Коротке варіння з мінімумом цукру дозволяє краще зберегти смак і аромат свіжих ягід.

Полуничний джем за 5 хвилин із пектином

Інгредієнти:

Полуниця — 1 кг

Цукор — 150 г

Пектин — 25 г

Лимонна кислота — 0,5 ч. л.

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Покрокове приготування

1. Підготовка ягід

Полуницю ретельно промийте, видаліть хвостики. Дайте стекти зайвій воді в друшляку.

2. Підготовка тари

Банки та кришки простерилізуйте в киплячій воді 2–3 хвилини. Важливо працювати швидко: джем не варто знімати з вогню під час розливу, щоб він не охолоджувався. Банки дістають прямо з окропу та одразу наповнюють.

3. Приготування джему

Ягоди пересипте в миску, додайте цукор і пектин, після чого одразу перебийте блендером до однорідної маси.

Отриману суміш поставте на середній вогонь, постійно помішуючи, доведіть до кипіння. Після закипання зменште вогонь до мінімуму, додайте лимонну кислоту й добре перемішайте.

Гарячий джем одразу розлийте по стерилізованих банках, щільно закрийте кришками та переверніть догори дном.

Важливо

Одразу після приготування джем може здаватися рідкуватим — це нормально. Остаточну густоту він набуває після повного охолодження.

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