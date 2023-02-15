Коли немає можливості зарядити смартфон : як зберегти заряд батареї

Як зберегти заряд батареї, щоб вона розряджалася не так швидко

Через військову агресію рф, в Україні часто вимикають світло. Це навчило українців заздалегідь заряджати свої пристрої та завжди мати при собі додаткові джерела електроенергії для підзарядки гаджетів. Ми також навчились заощаджувати електроенергію, щоб завжди залишатися на зв’язку.

Однак статись може все що завгодно. Якщо у вас під рукою немає павербанків і буквально ніде зарядити смартфон, варто знати ці прості поради, як зберегти заряд акумулятора на довше. Вимкнувши деякі функції, можна заощадити заряд.

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Як зберегти заряд батареї телефона:

Увімкніть режим енергоощадження. Ця функція автоматично обмежить роботу всіх програм, які споживають заряд;

Зменште яскравість екрана . Висока яскравість є дуже енерговитратною. Також можна додатково зменшити гучність відтворення музики або дзвінка, це теж трохи збільшить час "життя" батареї;

. Висока яскравість є дуже енерговитратною. Також можна додатково зменшити гучність відтворення музики або дзвінка, це теж трохи збільшить час "життя" батареї; Вимкніть функції геолокації , анімацію та графіку . Анімації та "живі" шпалери розряджають гаджет швидше, і навряд вони вам потрібні в критичній ситуації;

, . Анімації та "живі" шпалери розряджають гаджет швидше, і навряд вони вам потрібні в критичній ситуації; Вимкніть вібрацію . Натомість використовуйте звукові сповіщення;

. Натомість використовуйте звукові сповіщення; Вимкніть програми, які працюють у фоновому режимі. Ви не користуєтеся ними, але вони використовують заряд батареї. Можливо вам не потрібні ці функції в конкретний момент, а потрібно довше залишатись на зв'язку.

Нагадаємо, що під час заряджання смартфона від павербанку є певні правила. Завдяки цьому ваш гаджет буде добре функціонувати. Раніше ми писали про одну маленьку хитрість, яка допоможе зарядити смартфон значно швидше та як врятувати кабель смартфона від поломки.

Якщо на гаджеті з'явились подряпини та затертості, то відполірувати екран смартфона або планшета легко, але робити це слід обережно, щоб не пошкодити його. Позбутись подряпин на екрані смартфона можна легко за допомогою зубної пасти.

Акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це спричиняє зношеність компонентів вашого гаджета.

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