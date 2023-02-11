Ласощі на День святого Валентина: як приготувати капкейки з кавово-лікерною глазур’ю

Щорічно на 14 лютого закохані по всьому світу дарують один одному солодощі, які купують, або ж готують їх власноруч. Якщо ви маєте хоч трохи кулінарних навичок, пропонуємо вам приготувати своїй другій половинці ніжні та смачні капкейки.

З приготуванням цих тістечок вправиться будь-хто, навіть той, хто не має хисту до випічки. Рецептом ванільних капкейків з кавово-лікерною глазур’ю поділилися кухарі видання Shuba.Life.

Для приготування смачного десерту підготуйте такі складники:

Для тіста

Борошно пшеничне – 500 г

Цукор – 250 г

Масло вершкове – 180 г

Яйця – 3 шт.

Розпушувач – 12 г

Цукор ванільний – 10 г

Вершки – 180 мл

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Для глазурі

Вершки – 80 г

Цукор – 150 г

Шоколад – 30 г

Лікер Baileys – 15 г

Розчинна кава – 3 г

Як приготувати:

М'яке вершкове масло збийте з цукром, продовжуючи збивати, додайте яйця та вершки. До суміші всипте просіяне борошно, розпушувач та ванільний цукор. Все перемішайте, аби не було грудочок. Духовку розігрійте до 160 градусів. У форми для випікання капкейків вкладіть паперові формочки та вкладіть у них тісто – заповнюючи їх на ⅔. Випікайте 30 хвилин. Коли капкейки спечуться, не витягайте їх з форми, поки не охолонуть.

Щоб приготувати глазур, поставте каструльку на невеликий вогонь, влийте туди вершки, додайте шоколад, лікер та каву. Варіть, постійно помішуючи. Суміш не повинна закипіти. Коли все почне загусати, зніміть з плити. Почекайте, поки глазур охолоне та почніть вмокати у неї верх капкейків.

Смачного!

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