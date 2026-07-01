Мариновані огірки за 15 хвилин: простий рецепт

Швидкі мариновані огірки за 15 хвилин — це проста експрес-закуска, яку можна приготувати буквально в пакеті або мисці без жодної складної підготовки. Огірки нарізають, змішують із спеціями, олією та оцтом, і вже через 15–20 хвилин вони набувають насиченого смаку та готові до вживання.

Такий варіант не призначений для тривалого зберігання — його їдять одразу, а залишки тримають у холодильнику. Про це повідомляє youtube "Смачна їжа".

Інгредієнти (на 500 г огірків)

Огірки — 500 г

Сіль — 0,5 ч. л.

Цукор — 0,5 ч. л.

Рослинна олія — 1 ст. л.

Оцет 9% — 1 ст. л.

Часник — 2–3 зубчики

Свіжа зелень (кріп, петрушка) — невеликий пучок

Спеції (суміш перців, коріандр) — за смаком

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Покрокове приготування

Огірки добре миють і зрізають кінчики з обох боків. Далі нарізають кружальцями або тонкими брусочками — приблизно до 0,5 см завтовшки. Кріп дрібно січуть, часник подрібнюють через прес або ножем. Огірки перекладають у глибоку миску або пакет, додають сіль, цукор, олію, оцет, часник, зелень і спеції. Усе ретельно перемішують. Якщо використовується пакет, його щільно зав’язують і кілька разів струшують для рівномірного розподілу маринаду. Залишають при кімнатній температурі на 15–20 хвилин. За цей час огірки виділяють сік і швидко просочуються маринадом. У результаті виходить хрустка, ароматна закуска з яскравим смаком, яка не потребує очікування чи консервації.

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