Мобілізація 2024: юрист сказав, хто не підлягає призову

Президент України Володимир Зеленський 16 квітня підписав закон №10449, що вносить зміни до низки законодавчих актів, регулюючих військову службу, мобілізацію та військовий облік. Документ набув чинності 18 травня і детально визначає категорії громадян, які не підлягають мобілізації.

Згідно з новим законом, мобілізація не поширюється на чоловіків віком до 25 та понад 60 років, а також осіб, визнаних непридатними до військової служби. Також жінки не підлягають мобілізації, але можуть добровільно вступати до військових лав. Особлива увага приділяється громадянам, що мають відстрочку від призову за різними підставами.

Юрист Антон Ревенко, член Асоціації правників України, пояснив "Фактам", що новий закон деталізує та оновлює перелік підстав для відстрочки. Наприклад, не можуть бути мобілізовані громадяни, які заброньовані для роботи в органах державної влади або на критично важливих підприємствах. Також до цієї категорії входять особи з інвалідністю або тимчасово непридатні за станом здоров'я.

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Серед інших виключень – чоловіки та жінки, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років (за умови відсутності заборгованості зі сплати аліментів), а також ті, хто самостійно виховує неповнолітніх дітей, або має на утриманні дитину з інвалідністю. Закон також враховує ситуації, коли один із батьків помер, зник безвісти або позбавлений батьківських прав.

Ревенко зазначив, що новий закон встановлює чіткі критерії для отримання відстрочки. Наприклад, якщо в родині є особа з інвалідністю III групи, відстрочку можна отримати лише за певних медичних умов, таких як онкологічні захворювання чи церебральний параліч.

Новий закон також визначає категорії державних службовців, які не підлягають призову. Серед них – депутати Верховної Ради, судді, працівники органів військового управління, Міноборони, ЗСУ та інших силових структур. Ці зміни покликані забезпечити ефективність мобілізаційного процесу та підтримувати необхідний рівень державного управління.

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