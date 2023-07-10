Чи можуть батьки доїдати за дітьми: що кажуть народні прикмети

Чому не можна доїдати за дитиною - народні прикмети

Багато батьків дотримуються народної прикмети, що не можна доїдати за дітьми. Інакше ви ризикуєте забрати щастя та сили у малечі.

Проте існує кілька трактувань цього забобону. Адже наші предки надавали сакрального значенню їжі та стравам, які готували.

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1. Якщо доїдати за дитиною, то так її можна позбавити життєвих сил, енергії. Раніше добувати їжу було важко, ще й добряче треба було працювати. Тому енергію від їжі, якою насичували організм, дуже цінували.

2. Позбавлення дитини самостійності. Якщо страву їсти з однієї миски, то це ніби "прив'язує" людей одне до одного. Дорослій сформованій особистості нічого не буде, а ось дитині це нашкодить – ви назавжди прив'яжете її до матері чи батька. У народі навіть боялися, що такій дитині буде важко стати самостійному та досягати чогось в житті. Також буде важко покинути батьківський дім та створити свою сім'ю.

3. Можна забрати у дитини щастя. Їжа – це символ достатку і щастя, оскільки в давнину тільки багаті люди мали безперебійний доступ до будь-яких харчів. Якщо доїдати за дитиною, то так її можна позбавити щастя та достатку у майбутньому.

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Крім цього, врахуйте, якщо дитина просить маму чи тата за нею доїдати, то так ви дозволяєте малечі пробивати свої кордони. Існує навіть ризик розпестити її. Дитина може звикнути перекладати свої обов'язки на інших людей.

Психологи стверджують, що дитину не можна насильно змушувати їсти. Оскільки так її вразлива психіка може травмуватися та призвести в майбутньому до проблем. Варто завжди прислухатися до бажань дитини та її стану.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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