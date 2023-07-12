Потужна шестиденна буря накриє Землю: названо небезпечні дні

Магнітні бурі у липні 2023 - коли шестиденна магнітна буря накриє Землю та як покращити здоров'я

У середу, 12 липня, розпочинається хвиля потужних магнітних бур. У цей час метеозалежним людям важливо турбуватися про своє здоров'я.

За даними сайту Meteoagent, небезпечний період триватиме до 19 липня. Вчені ще можуть змінювати прогнози, адже вплив спалахів на Сонці на атмосферу Землі важко спрогнозувати.

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Зауважимо, що напружений період розпочинається 12 червня з потужної магнітної бурі у 5 балів. Вже наступного дня вона трохи стихне до 4 балів. Вже 14-15 липня очікується 3-бальна буря. Проте і такий метеоудар може впливати на самопочуття людей.

Від 16 по 19 липня вчені прогнозують затяжну чотириденну бурю у 4 бали.

Магнітні бурі у липні 2023 - коли шестиденна магнітна буря накриє Землю та як покращити здоров'я

Як покращити самопочуття під час магнітних бур

Щоб краще почуватися, потрібно стежити за своїм харчуванням, водним балансом та способом життя.

1. Пийте багато чистої води. Врахуйте, скільки саме літрів води необхідно на вашу вагу. Також обирайте трав'яний або зелений час, а ось від кави, енергетичних напоїв та алкоголю треба відмовитися.

2. Споживайте більше сезонних овочів, фруктів та зелені. Обмежте у своєму раціону кількість смаженої, гострої та жирної їжі. Також не варто захоплюватися фастфудом.

3. Більше гуляйте на свіжому повітрі, катайтеся на велосипеді чи самокаті, займайтеся фізичною активністю, бігайте, робіть зарядку.

4. Не менш важливо регулярно проводити вологе прибирання вдома та провітрюйте кімнату.

Крім цього, спробуйте приймати контрастний душ. Це покращить вас кровообіг та загальний стан.

У будь-який час уникайте стресових та конфліктних ситуацій, бо нерви і погіршення морального стану – ворог вашого здоров'я.

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Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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