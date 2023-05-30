Московську область атакували дрони: росіяни в істериці, Собчак невдоволена (фото, відео)

За повідомленнями російських ЗМІ, вночі 30 травня безпілотники атакували дві багатоповерхівки у Москві. Вибух стався близько 4 години ранку у багатоповерхівці на вулиці Атласова в Новій Москві. Зазначається, що у кількох квартирах вилетіло скло.

Про це повідомляє Телеграм-канал STERNENKO.

Росіяни налякані атакою, своє невдоволення виразила навіть журналістка Ксенія Собчак.

Читайте також: В окупованому Бердянську пролунали потужні вибухи: влучання по місцю дислокації окупантів

За інформацією Телеграм-каналу SHOT, є оновлені зведені дані щодо ситуації з безпілотниками в Москві:

– 19 збиті на підльоті (Рублівка, Красногірський район, Істринський район, Нова Москва, Апрелівка, Власиха)

– Близько 10 зачепилися за дерева та впали (Одінцівський район, ТІНАО)

– 3 потрапили до житлових будинків (Ленінський проспект, Профспілкова вулиця, вулиця Атласова)

Загалом, за попередніми даними, 32 БПЛА було задіяно для атаки на Москву (цифра може зменшитись – повідомлення від очевидців можуть дублюватися).

Нагадаємо, Московську область атакували дрони.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !