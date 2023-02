Можна їсти та худнути: названі найкращі продукти для сніданку

Дієтологи в один голос зауважують: сніданок – найнеобхідніший прийом їжі для людини. Ранкове вживання їжі є важливим не лише для системи травлення, а й для всього організму. Пропуск сніданку може зашкодити здоров'ю.

Чим та як краще снідати зранку, ми вже писали раніше. А зараз спробуємо дізнатися, чи є такі продукти, що допомагають одночасно насичувати шлунок та допомагати у боротьбі із зайвою вагою.

Як пише видання, що спеціалізується на правильному харчуванні, ті хто не пропускає сніданків мають менше проблем із зайвою вагою, ніж ті, хто нехтують ранковим прийомом їжі.

Дієтологиня та професорка з сімейних і споживчих наук в Університеті Бейлор у Вако (США) Сьюзі Вімс зауважила виданню, що снідати треба обов'язково, але ви не маєте зранку "копатися в стопці млинців і тарілці з беконом". Вона каже: "ви не можете пити каву і розраховувати на схуднення або навіть на збереження втраченої ваги – їжа яку ви обираєте, має значення".

Фахівчиня пояснила, що сніданок здатен тримати апетит під контролем. Якщо ж ви їсте через дві-три години після ранкового пробудження, то рівень цукру в крові може знизитися. А деякі гормони, що підживлюють голод, можуть бути порушені. Як результат – що б ви не з'їли, ваш організм потребуватиме перекусів.

Дієтолог Медичного центру Mercy у Балтіморі Лі Трейсі зауважує: коли ви справді голодні, "менш імовірно, що ви виберете здоровіші варіанти їжі". Голод змусить вас їсти більше калорій і жиру, ніж ви планували, а потім зайві кілограми почнуть накопичуватися.

Сніданок, за її словами, дає більше енергії на весь день і ви не потребуватимете "дозаправки" тривалий час.

Як харчуватися для схуднення

Обирайте білок і клітковину. Їжа, багата білком (наприклад, яйця) і з високим вмістом клітковини (наприклад, вівсянка та цільнозернові пластівці), є чудовим вибором для того, щоб скинути кілограми та зберегти меншу вагу. "Вони задовольняють вас і довший час дають відчуття ситості", — пояснила Лі Трейсі.

Вона порадила також не забувати про фрукти та овочі, які багаті на вітаміни та клітковину.

"Подумайте про сніданок як про можливість додати їх", — порадила вона. За словами Лі Трейсі, навіть яблуко та скибочка сиру чи яйце, зварене круто з морквою та скибочками селери, допоможуть вам "дотягнути до полудня чи обіду".

Також вона порадила зменшувати порцію сніданку та рахувати калорії. "Деякі продукти для сніданку багаті прихованими калоріями. Буває, що люди додають п’ять або більше фруктів у смузі, а також протеїновий порошок, не усвідомлюючи, наскільки швидко накопичуються калорії. Розмір порції також може бути складним, тому використовуйте мірні стаканчики. Одна чашка пластівців може бути меншою, ніж ви думаєте", — сказала вона.

За її словами, на сніданок потрібно з’їсти щонайменше 250-300 калорій. Якщо ви надто активні, то можна й 500-600 калорій, проте це здебільшого стосується чоловіків.

Якщо ви дуже зайняті та снідаєте на ходу, то фахівець порадила брати з собою такі продукти:

Банан, загорнутий у цільнозерновий корж з парою столових ложок арахісового масла

Смузі з ягід, нежирного йогурту, льоду та води

Вівсянку швидкого приготування

Яєчну запіканку з овочами

Тим часом дієтологи у коментарі виданню "Eat This, Not That!" зауважили, що у сніданок "для схуднення" потрібно вкладати такі продукти:

Ягоди, особливо журавлину – її називають "суперпродуктом", оскільки вона містить багато антиоксидантів разом із антоціанами, які мають протизапальні властивості. Якщо ви хочете схуднути, додайте свіжі ягоди до свого смузі чи вівсяної каші, оскільки вони мають низьку калорійність. Лише одна чашка чорниці дасть вам чотири грами харчових волокон і 25% рекомендованої добової норми вітаміну С. Крім того, одна ціла чашка містить лише 80 калорій! Насіння чіа – воно надзвичайно насичене поживними речовинами, містить омега-3 жирні кислоти, кальцій, магній, марганець і розчинну клітковину. Дослідження показали, що включення розчинної клітковини у ваш раціон пов’язано зі втратою ваги. Крім того, насіння чіа також містять високу кількість білка, що може зменшити почуття голоду. Насіння чіа можна додавати у смузі чи йогурти. Яйця — ще один чудовий суперпродукт для сніданку, оскільки вони наповнені поживними речовинами. Крім того, вони надзвичайно універсальні. Наприклад, їх можна змішати з овочами та зробити омлет, або додати до тостів з авокадо.

"Вони містять так багато чудових вітамінів і мінералів, які надзвичайно корисні для нашого здоров’я. Яйця також містять велику кількість білка, який може сприяють почуттю задоволення та повноти", – пояснили дієтологи.

Авокадо – вважається висококалорійною їжею з високим вмістом калію, фолієвої кислоти та вітамінів С і К. Авокадо багате клітковиною та корисними для серця ненасиченими жирами, які допомагають залишатися ситими між прийомами їжі та перекусами.

