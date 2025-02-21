SEC переглядає підхід до криптовалют: більше свободи чи нові обмеження?

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) кардинально змінює свою політику щодо криптовалют, заснувавши новий підрозділ "Кібер- та передові технології". Він займатиметься не лише цифровими активами, а й ширшими технологічними питаннями, зокрема штучним інтелектом і кібербезпекою. Це рішення, прийняте під керівництвом тимчасового голови SEC Марка Уйеди, сигналізує про потенційне пом'якшення контролю над криптоіндустрією та зміну регуляторного вектора. Такі зміни викликають інтерес серед інвесторів і компаній, адже раніше регуляторна політика SEC стримувала розвиток багатьох криптопроєктів.

Одночасно SEC створила окрему робочу групу з криптовалют, яка працюватиме під керівництвом комісара Гестер Пірс. Основне завдання цієї групи – розробити зрозуміліші правила для компаній, що працюють із цифровими активами, замість механічного застосування штрафів і санкцій. Багато представників індустрії вважають це позитивним сигналом, оскільки попередня політика SEC спричиняла правову невизначеність і змушувала деякі компанії переносити свою діяльність за межі США. Очікується, що ця ініціатива сприятиме більшій інтеграції крипторинку у фінансову систему країни та покращенню його регулювання.

До цього SEC займала агресивну позицію щодо криптовалют, ініціюючи численні судові позови проти криптопроєктів та бірж. Це створювало правову невизначеність, через яку компанії змушені були працювати в умовах ризиків і складнощів. Регулятор також звинувачували у надмірній зарегульованості, що сповільнювало впровадження нових технологій у фінансовий сектор. Новий підхід SEC може змінити цю ситуацію, дозволивши компаніям діяти більш прозоро і без страху перед несподіваними санкціями. Деякі експерти вважають, що зменшення тиску з боку регулятора дозволить криптовалютному сектору вийти на новий рівень розвитку, що може позитивно вплинути на ціни цифрових активів і залучення нових інвесторів.

Проте аналітики попереджають, що повне послаблення контролю малоймовірне. SEC продовжуватиме боротися з шахрайськими схемами, нелегальними проєктами та спекуляціями на ринку. Водночас зростання діалогу між криптоспільнотою та регулятором може призвести до більш передбачуваної та стабільної політики, що сприятиме інвестиціям і розвитку інновацій. Дехто побоюється, що м’якший підхід SEC може призвести до нових махінацій, тому вкрай важливо знайти баланс між свободою ринку та ефективним контролем. Це питання залишається відкритим, і тільки час покаже, чи зможе SEC знайти золоту середину між підтримкою інновацій та захистом інвесторів.

Криптоіндустрія зустріла ці новини з обережним оптимізмом. Якщо SEC справді змінить підхід до крипторинку, це може стати важливим кроком до його інтеграції у фінансову систему США. Однак остаточні висновки можна буде робити лише після того, як нові підходи почнуть реалізовуватися на практиці. На даний момент головним питанням залишається те, наскільки швидко та ефективно SEC зможе адаптувати свої правила до динамічного криптовалютного ринку, забезпечуючи при цьому стабільність і прозорість для всіх його учасників.

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