На острові Маріон миші вперше повбивали дорослих альбатросів (фото 18+)

На віддаленому острові Маріон, що розташований між Південною Африкою та Антарктидою, вчені зробили шокуюче відкриття, що ставить під загрозу місцеву природу.

Окрім вже відомих нападів мишей на пташенят морських птахів, дослідники виявили, що тепер дорослі альбатроси стали жертвами цих агресивних гризунів, повідомляє Live Science.

Острів Маріон, площею 115 квадратних миль, є домом для численних видів дикої природи, включаючи королівських пінгвінів, морських слонів та морських птахів, серед яких мандрівні альбатроси - одні з найбільших літаючих птахів у світі. Проте, завезені людьми миші поступово почали завдають непоправної шкоди екосистемі острова, знищуючи безхребетних та пташенят морських птахів. Недавно ж науковці зафіксували перший випадок нападу мишей на дорослих альбатросів на острові.

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Популяція мишей на острові Маріон раптово зросла через зміну клімату та сприятливі умови, і тепер вони стають все більш агресивними у полюванні на птахів. Недавно дослідники виявили тіла восьми мертвих дорослих альбатросів, які загинули протягом декількох тижнів. За попередніми дослідженнями, миші завдали їм смертельних поранень, а ознаки нападу були помітні на тілах.

Ситуація є тривожною, оскільки мандрівні альбатроси знаходяться під загрозою зникнення. Нещодавно аналогічні напади мишей спостерігалися також на інших островах, де проживають ці птахи. Тому на острові Маріон розпочато проєкт знищення мишей, що покликаний врятувати місцеву екосистему. Спеціальний родентицид буде застосований для знищення інвазивних мишей, але не шкодить морським птахам та іншим безхребетним.

Вчені надіються, що успішне викорінення мишей на острові Маріон допоможе відновити рівновагу в екосистемі та забезпечить врятування цінних видів морських птахів, серед яких мандрівні альбатроси. Проєкт "Mouse-Free Marion" є кроком до відновлення і природного розвитку цього вражаючого місця природи, де природоохоронці сподіваються перекрутити годинник назад і відновити колись стійку екосистему.

Нагадаємо фахівці з бельгійської некомерційної організації, яка займається навчанням тварин порятунку життів, будуть долучати до пошуку постраждалих щурів. Вони забезпечили гризунів мініатюрними жилетами зі звуковим сигналом та крихітними відеокамерами та навчають їх шукати людей під завалами.

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