На росії вночі стався вибух на Афіпському НПЗ в Краснодарському краї: заявили про атаку безпілотників (відео)

Пожежа на Афіпському НПЗ через атаку невідомого дрона вночі 31 травня

Вночі 31 травня на території Афіпського нафтопереробного заводу (НПЗ) у Краснодарському краї росії сталася пожежа, викликана атакою невідомого дрона. Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв повідомив про пожежу у Сіверському районі.

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Внаслідок загоряння пошкоджена одна з установок, яка використовується для перегонки мазуту. Зазначено, що попередня причина пожежі – приліт безпілотного літального апарата (БПЛА).

У соціальних мережах з'явилося відео, яке, як стверджується, показує момент атаки дрона на нафтопереробний завод.

На місці події працювали оперативні служби, а площа займання становила близько 100 квадратних метрів. За даними влади регіону, ніхто не постраждав внаслідок пожежі. Пізніше губернатор повідомив, що пожежу на Афіпському НПЗ повністю ліквідовано.

Нагадаємо, 18 травня у Криму пролунав вибух на залізниці у Сімферопольському районі. Унаслідок підриву залізничного полотна зійшли з рейок п'ять вагонів вантажного потяга, які начебто були наповнені зерном.

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