На Землю суне потужна магнітна буря: коли саме

Магнітні бурі у травні 2023 - коли будуть метеоудари в травні та як покращити самопочуттяМагнітні бурі у травні 2023 - коли будуть метеоудари в травні та як покращити самопочуття

Незабаром Землю накриє досить сильна чотириденна магнітна буря. У цей час немало людей скаржаться на погіршення самопочуття.

За даними Meteoagent, небезпечним періодом буде друга половина травня – 23-26 травня. Потужність магнітних бур становитиме від 4 до 5 балів.

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Під час магнітних бур найчастіше метеозалежні люди, люди з хронічними хворобами та пенсійного віку мають головні болі та мігрені, підвищення/зниження тиску, біль і м'язах та суглобах тощо.

Від 16 по 22 травня спалахи на Сонці не сильно впливатимуть на атмосферу Землі. Їх потужність становитиме тільки 2 бали, тобто це слабкі магнітні бурі.

Від 23 числа розпочнеться загострення, яке триватиме до 26 травня. Також 28 травня буде очікується магнітна буря в 4 бали, інші дні будуть спокійними.

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Як покращити здоров'я під час магнітних бур

Для кращого самопочуття в такі небезпечні дні, треба дотримуватися кількох порад:

Пийте чисту воду, трав'яні чаї та відмовтеся від кави, алкогольних напоїв, енергетиків.

Споживайте більшу кількість сезонних овочів та зелені, менше – смаженої, гострої та жирної їжі. Також відмовтеся від шкідливих звичок.

Гуляйте на свіжому повітря, ходіть пішки та займайтеся спортом.

Регулярно провітрюйте кімнату, а перед сном приймайте контрастний душ.

Уникайте стресів та конфліктів, менше нервуйте.

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Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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