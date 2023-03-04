Нанесіть цей засіб перед пранням, щоб видалити стійкі плями на одязі: лайфхак

Якщо у вас на речах є забруднення, що глибоко в'їлись в тканину, не поспішайте витрачатися на дорогий засіб для виведення плям. Позбутись стійких плям можна за допомогою підручних засобів. Для цього треба використати мийний засіб для посаду та звичайний пральний порошок. Про цей простий та ефективний лайфхак пише видання mirror.

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Стійкі забруднення часом дуже важко вивести з одягу навіть після кількох циклів прання. Спосіб з рідиною для миття посуду видаляє всі плями, зокрема масляні.

Для цього нанесіть буквально одну краплю мийного засобу та трохи теплої води на забруднення. Розчин треба втерти в пляму і зачекати, поки рідина застигне. Якщо утворилась піна – це нормальна хімічна реакція і не варто перейматись.

Додайте трохи рідкого прального порошку та залиште суміш на плямах ще на кілька хвилин. Потім відправте одяг у пральну машинку і виперіть звичним способом. Ця проста попередня процедура допоможе легко очистити речі навіть від стійких плями, які дуже важко видалити звичайним пранням.

Нагадаємо, вивести масляні плями з джинсів можна за допомогою двох дешевих засобів. Раніше ми писали також про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишались брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явились пліснява та поганий запах. А також що треба робити

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