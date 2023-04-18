Не виливайте воду після промивання круп: Як удобрити кімнатні рослини

Квітникарство – прекрасне хобі для тих, хто проводить багато часу вдома. Але для того, щоб рослини виглядали привабливо, важливо створити для них сприятливі умови та доглядати правильно. Якщо ви вже знаєте, чому цикламен може загинути і як розмножувати фікус вдома, то ось ще один корисний лайфхак від досвідчених квітникарів: не виливайте воду після промивання круп, оскільки вона може бути використана як добриво для ваших кімнатних рослин. Замість цього, використовуйте її для поливу квітів.

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Багато господинь знають, що перед приготуванням гарніру потрібно промити крупу. Деякі промивають лише рис, щоб видалити зайвий крохмаль і отримати розсипчасту кашу, а інші роблять це з різними крупами, такими як гречка, пшоно, булгур, вівсянка, чи кускус.

Звичайно, воду, яка залишається після промивання круп, більшість господинь виливають, але це не рекомендується робити, якщо у вас є кімнатні рослини. Причина в тому, що ця вода містить корисні речовини, такі як кремній, фосфор, магній та залізо, які можуть служити як відмінне добриво для квітів.

Як можна використовувати воду з-під круп для поливу рослин? Якщо ви щойно пересадили рослину в новий ґрунт, варто поливати її водою, що залишилася після промивання круп, через 2 місяці. Зазвичай, новий ґрунт містить достатньо всіх необхідних речовин для рослини, але використання води з-під круп може бути додатковим джерелом макро- та мікроелементів, необхідних для здоров'я рослин.

Для цього, після промивання круп, збережіть воду в окремому контейнері, наприклад, в пляшці чи кухонному каструлі. Дайте їй відстоятися протягом кількох годин, щоб відстоятися всі шкідливі речовини, що містяться в крупі. Потім можна використовувати цю воду для поливу кімнатних рослин.

Щоб не зашкодити рослинам, рекомендується розведення води з-під круп у співвідношенні 1:3 або 1:4, тобто на 1 частину води з-під круп додавайте 3-4 частини простої води, наприклад, кип'яченої або відстояної. Це допоможе уникнути перевищення концентрації макро- та мікроелементів у грунті, що може бути шкідливим для рослин.

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