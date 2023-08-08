Нові категорії українців зможуть отримати житлову субсидію: хто може розраховувати на допомогу

Які нові категорії українців можуть отримати субсидію у серпні

В Україні розширено перелік категорій громадян, які мають можливість отримувати державні субсидії. Ця фінансова підтримка допомагає вирівнювати вартість житлово-комунальних послуг в разі, коли вона перевищує середньомісячний дохід родини.

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Серед осіб, які тепер можуть отримувати субсидії, визначені наступні групи, відповідно до рішення Кабінету міністрів України №340:

Особи, які перебували в полоні після початку повномасштабного вторгнення російської федерації. Військові та працівники силових структур, які беруть участь у збройних конфліктах (ЗСУ, Національна гвардія України, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки, Держприкордонслужба, Державна служба транспортної безпеки, МВС, Національна поліція, Управління державної охорони, Державна спеціальна зв'язок, інші військові формування, створені згідно з законодавством).

Для підтвердження перебування в полоні тривалістю не менше місяця потрібні відповідні документи. Також слід зауважити, що військові, які приймали участь у проведенні антитерористичної операції та операції об'єднаних сил, також мають можливість отримувати субсидії.

Тепер також дозволено надавати відомості про особу, зареєстровану за певною адресою, але не проживає за нею. Проте варто врахувати, що субсидія надаватиметься лише для одного місця проживання: а саме зареєстрованого, декларованого або фактичного.

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З іншого боку, деякі категорії можуть бути позбавлені права на субсидії. Зокрема, соціальну допомогу можуть не нараховувати у таких випадках:

Площа квартири перевищує 130 квадратних метрів або площа будинку перевищує 230 квадратних метрів. Один з членів родини має депозитний рахунок або володіє облігаціями внутрішньої державної позики, загальна сума яких перевищує 100 000 гривень. Один з членів родини протягом попереднього року придбав валюту на суму, еквівалентну 50 000 гривень. В сім'ї є автомобіль, вік якого менше п'яти років. Сім'я має два або більше автомобілів, яким не більше 15 років. У сім'ї присутній дорослий член, який не навчається, офіційно не працює та не має статусу безробітного. Один з членів сім'ї працює, але заробітна плата нижча за мінімальний розмір оплати праці. Один з членів сім'ї не сплачує єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) протягом трьох місяців. Заборгованість за комунальні послуги перевищує 680 гривень за три місяці. Але якщо борг оскаржений в суді, то субсидію можуть нарахувати. Один з членів сім'ї протягом року перед зверненням за субсидією здійснив покупку на суму більше 50 000 гривень.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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