Об'ємні сумки знову в моді: названо тренди 2023 року (фото)
В моду повертаються об'ємні сумки та шопери. Тому мікроскопічні сумки, які були актуальними кілька останніх сезонів, слід відкласти у шафу.
Стилісти Watchingukraine показали, яким моделям сумок треба надати перевагу в 2023 році. Серед актуальних – великі тоути, шопери або габаритні аксесуари через плече.
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Детальніше про моделі, які моделі будуть наймоднішими у цьому році, читайте нижче.
Прямокутна шкіряна сумка з короткою ручкою
Прямокутні сумки з короткою ручкою здебільшого виготовляють зі шкіри. Трендові кольори на 2023 рік – коричневий та чорний, які стануть базою в гардеробі.
Пухнаста сумка-тоут
Пухнаста сумка-тоут приверне до вас увагу та вдало поєднається з будь-яким образом та додасть "родзинки".
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Тканинні шопери
Шопери з тканини стали популярними, оскільки вони зручні та легкі. Обирайте такі сумки з тканини, шкіряними ручками та структурним низом.
Сумки з рюшами
Сумка з рюшами – дуже яскравий та стильний аксесуар в 2023 році.
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Сумка поштаря
Шкіряні сумки через плече знову повертається у моду. Такий аксесуар можна легко поєднати з різним одягом.
Плетений тоут
Плетений тоут – новий тренд 2023 року. Стильно, зручно та вишукано.
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Нагадаємо, що відомий український дизайнер Андре Тан показав п'ять трендових речей, які просто повинні бути в гардеробі кожної модниці. Вони допоможуть створити стильний образ.
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