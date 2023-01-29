Объемные сумки снова в моде: названы тренды 2023 года (фото)
В моду возвращаются объемные сумки и шоперы. Поэтому микроскопические сумки, которые были актуальны несколько последних сезонов, следует отложить в шкаф.
Стилисты Watchingukraine показали, каким моделям сумок нужно отдать предпочтение в 2023 году. Среди актуальных – большие тоуты, шоперы или габаритные аксессуары через плечо.
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Подробнее о моделях, какие модели будут самыми модными в этом году, читайте ниже.
Прямоугольная кожаная сумка с короткой ручкой
Прямоугольные сумки с короткой ручкой в большинстве своем изготавливают из кожи. Трендовые цвета на 2023 год – коричневый и черный, которые станут базой в гардеробе.
Пушистая сумка-тоут
Пушистая сумка-тоут привлечет к вам внимание и удачно сочетается с любым образом и добавит "изюминки".
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Тканевые шоперы
Шоперы из ткани стали популярны, поскольку они удобны и легки. Выбирайте такие сумки из ткани, кожаными ручками и структурным низом.
Сумки с рюшами
Сумка с рюшами – очень яркий и стильный аксессуар в 2023 году.
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Сумка почтальона
Кожаные сумки через плечо снова возвращаются в моду. Такой аксессуар можно легко сочетать с разной одеждой.
Плетеный тоут
Плетеный тоут – новый тренд 2023 года. Стильно, удобно и изысканно.
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Напомним, что известный украинский дизайнер Андре Тан показал пять трендовых вещей, которые просто должны находиться в гардеробе каждой модницы. Они помогут создать стильный образ.
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