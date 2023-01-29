Об'ємні сумки знову в моді: названо тренди 2023 року (фото)

В моду повертаються об'ємні сумки та шопери. Тому мікроскопічні сумки, які були актуальними кілька останніх сезонів, слід відкласти у шафу.

Стилісти Watchingukraine показали, яким моделям сумок треба надати перевагу в 2023 році. Серед актуальних – великі тоути, шопери або габаритні аксесуари через плече.

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Детальніше про моделі, які моделі будуть наймоднішими у цьому році, читайте нижче.

Прямокутна шкіряна сумка з короткою ручкою

Прямокутні сумки з короткою ручкою здебільшого виготовляють зі шкіри. Трендові кольори на 2023 рік – коричневий та чорний, які стануть базою в гардеробі.

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Пухнаста сумка-тоут

Пухнаста сумка-тоут приверне до вас увагу та вдало поєднається з будь-яким образом та додасть "родзинки".

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Тканинні шопери

Шопери з тканини стали популярними, оскільки вони зручні та легкі. Обирайте такі сумки з тканини, шкіряними ручками та структурним низом.

Сумки з рюшами

Сумка з рюшами – дуже яскравий та стильний аксесуар в 2023 році.

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Сумка поштаря

Шкіряні сумки через плече знову повертається у моду. Такий аксесуар можна легко поєднати з різним одягом.

Плетений тоут

Плетений тоут – новий тренд 2023 року. Стильно, зручно та вишукано.

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Нагадаємо, що відомий український дизайнер Андре Тан показав п'ять трендових речей, які просто повинні бути в гардеробі кожної модниці. Вони допоможуть створити стильний образ.

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