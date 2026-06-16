Один з найкорисніших десертів: як приготувати варення з кульбаби за 15 хвилин

Варення з кульбаби, яке часто називають "кульбабовим медом", вважається одним із найароматніших весняних десертів. Воно має насичений бурштиновий відтінок, густу медову текстуру та легкий квітковий аромат.

Завдяки природному складу цей продукт традиційно використовують не лише як ласощі, а й як домашній засіб для підтримки організму: він сприяє м’якому очищенню, підтримує обмін речовин, має протизапальні властивості та допомагає зміцнювати імунітет у період застуд. Чай із таким варенням також часто вживають для заспокоєння та зняття напруги. Про це пише ТСН.

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Для приготування базового варіанту знадобляться приблизно 300–400 суцвіть кульбаби, пів літра води, кілограм цукру та один великий лимон або чайна ложка лимонної кислоти.

Квіти слід збирати лише в екологічно чистих місцях, подалі від доріг і промислових зон. Найкраще робити це в сонячний день, у середині дня, коли суцвіття повністю розкриті та максимально наповнені нектаром. Щоб уникнути гіркоти, у приготуванні зазвичай використовують лише жовті пелюстки, видаляючи зелену частину основи. Промивати квіти небажано, щоб не змити пилок, однак їх потрібно уважно перебрати, прибравши комах і сміття.

Підготовлені пелюстки заливають водою і доводять до кипіння, після чого варять на слабкому вогні близько 15–20 хвилин. Наприкінці додають подрібнений лимон разом зі шкіркою, але без кісточок — він не лише надає смаку легку кислинку, а й виконує роль натурального консерванта та допомагає зберегти консистенцію варення.

Після варіння масу залишають настоюватися на 12–24 години. Саме цей етап дозволяє витягнути з квітів максимум аромату та корисних речовин. Далі настій проціджують через марлю, ретельно відтискаючи залишки пелюсток, і додають цукор. Отриману рідину уварюють на слабкому вогні до густої, медової консистенції — зазвичай це займає близько 30–40 хвилин.

Готове гаряче варення розливають у стерилізовані сухі банки та герметично закривають. У холодну пору року такий "кульбабовий мед" стає смачним доповненням до чаю, млинців, сирників або просто домашнім солодким десертом.

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