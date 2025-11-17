Орбан заявив, що Україна 'не має шансів на перемогу' та назвав підтримку ЄС 'божевіллям'

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна нібито не має шансів здолати Росію у війні, а подальше фінансування з боку Європейського Союзу він назвав "абсолютним безумством", яке, за його словами, "руйнує" ЄС. Про це він сказав в інтерв’ю гендиректору Axel Springer Матіасу Дофнеру.

Орбан стверджує, що допомога Україні нібито виснажує економічні ресурси Євросоюзу, називаючи витрати на підтримку "вже спаленими" 185 мільярдами євро і посилаючись на плани виділити нові кошти. Він заявив, що Захід начебто фінансує державу, яка "не має шансів перемогти". Про це пише Politico.

Прем’єр Угорщини також звинуватив європейських лідерів у затягуванні війни з метою посилення власних позицій перед можливими переговорами, вважаючи це хибною стратегією. На його думку, ситуація зараз більше на користь Росії, тож він закликав "якнайшвидше зупинити" воєнні дії.

Говорячи про потенційне мирне врегулювання, Орбан заявив, що очікує домовленості між США та Росією щодо війни, економіки, енергетики та інших напрямів. Він також закликає Європу налагодити окремий діалог із Москвою та вести паралельні переговори, щоб у майбутньому "узгодити позиції з американськими".

У своїх міркуваннях про повоєнну безпеку Орбан припустив, що майбутні домовленості щодо України можуть передбачати "мирну угоду зі стабілізованими кордонами" — навіть якщо вони не будуть міжнародно визнаними — а також створення демілітаризованої зони. Він додав, що без "дива" Росія, на його переконання, продовжить утримувати окуповані території і після завершення війни.

