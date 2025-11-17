Орбан заявил, что Украина 'не имеет шансов на победу' и назвал поддержку ЕС 'безумием'

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у Украины якобы нет шансов преодолеть Россию в войне, а дальнейшее финансирование со стороны Европейского Союза он назвал "абсолютным безумием", которое, по его словам, "разрушает" ЕС. Об этом он сказал в интервью гендиректору Axel Springer Матиасу Дофнеру.

Орбан утверждает, что помощь Украине якобы истощает экономические ресурсы Евросоюза, называя расходы на поддержку уже сожженными 185 миллиардами евро и ссылаясь на планы выделить новые средства. Он заявил, что Запад вроде бы финансирует государство, которое "не имеет шансов победить". Об этом пишет Politico.

Премьер Венгрии также обвинил европейских лидеров в затягивании войны с целью усиления собственных позиций перед возможными переговорами, считая это ложной стратегией. По его мнению, ситуация сейчас больше в пользу России, поэтому он призвал "быстрее остановить" военные действия.

Говоря о потенциальном мирном урегулировании, Орбан заявил, что ожидает договоренности между США и Россией о войне, экономике, энергетике и других направлениях. Он также призывает Европу наладить отдельный диалог с Москвой и вести параллельные переговоры, чтобы в будущем согласовать позиции с американскими.

Читайте также: Соединенным штатам также нужны Tomahawk" - Трамп сделал новое заявление по ракетам

В своих рассуждениях о послевоенной безопасности Орбан предположил, что будущие договоренности по Украине могут предусматривать "мирное соглашение со стабилизированными границами", даже если они не будут международно признанными, а также создание демилитаризованной зоны. Он добавил, что без "чуда" Россия, по его убеждению, продолжит удерживать оккупированные территории и после войны.

Напомним, мы уже писали, что должен сделать Трамп для предотвращения широкомасштабной мировой войны.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!