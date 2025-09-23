Звільнення від повірки лічильників: які категорії споживачів отримали послаблення

В Україні передбачені певні винятки щодо обов’язкової повірки лічильників. Є категорії споживачів, які можуть не проходити цю процедуру, і визначені умови, за яких перевірку можна не проводити. Напередодні опалювального сезону тема повірки приладів обліку набуває особливої важливості, адже саме від цього залежить коректність розрахунків за газ, воду та тепло.

Водночас у 2025 році для деяких груп громадян діятимуть винятки з цього правила. У Міністерстві економіки пояснюють: мешканці територій, що перебувають під тимчасовою окупацією або в зонах активних бойових дій, під час воєнного стану не зобов’язані проходити обов’язкову повірку лічильників. Водночас після його завершення для них будуть визначені чіткі терміни, протягом яких необхідно здійснити перевірку приладів обліку.

Хто має перевіряти лічильники та скільки це коштує?

Для більшості споживачів вимога залишається незмінною: повірка приладів проводиться приблизно раз на чотири роки. Замовити послугу можна у будь-якій акредитованій компанії, а ціна залежить від типу лічильника й регіону – від 350 гривень і може перевищувати 1 000.

У компанії "Газмережі" підкреслюють: за результатами процедури споживач отримує офіційні документи – акт із показаннями та характеристиками приладу, а також свідоцтво про придатність із зазначенням дати наступної перевірки.

Усі отримані документи потрібно обов’язково передати своєму постачальнику комунальних послуг.

Закон вимагає, щоб лічильники регулярно проходили повірку. Загалом процедура здійснюється приблизно раз на чотири роки, хоча для газових приладів інтервал може становити від двох до восьми років.

Дізнатися точну дату наступної перевірки можна в технічному паспорті лічильника, у квитанціях за комунальні послуги або безпосередньо на пломбі. Зазвичай уся процедура займає до п’яти днів.

