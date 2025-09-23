Освобождение от поверки счетчиков: какие категории потребителей получили послабления

В Украине предусмотрены определенные исключения по обязательной поверке счетчиков. Есть категории потребителей, которые могут не проходить эту процедуру и определены условия, при которых проверку можно не проводить. В преддверии отопительного сезона тема поверки приборов учета приобретает особую важность, ведь именно от этого зависит корректность расчетов за газ, воду и тепло.

В то же время, в 2025 году для некоторых групп граждан будут действовать исключения из этого правила. В Министерстве экономики объясняют: жители территорий, находящихся под временной оккупацией или в зонах активных боевых действий, во время военного положения не обязаны проходить обязательную поверку счетчиков. В то же время, после его завершения для них будут определены четкие сроки, в течение которых необходимо осуществить проверку приборов учета.

Кто должен проверять счетчики и сколько это стоит?

Для большинства потребителей требование остается неизменным: поверка приборов производится примерно раз в четыре года. Заказать услугу можно в любой аккредитованной компании, цена зависит от типа счетчика и региона – от 350 гривен и может превышать 1 000.

Читайте также: Украинцам рассказали, можно ли отказаться от поверки счетчиков

В компании "Газсети" подчеркивают: по результатам процедуры потребитель получает официальные документы – акт с показаниями и характеристиками прибора, а также свидетельство о пригодности с указанием даты последующей проверки.

Все полученные документы должны быть переданы своему поставщику коммунальных услуг.

Закон требует, чтобы счетчики регулярно проходили поверку. В общем, процедура осуществляется примерно раз в четыре года, хотя для газовых приборов интервал может составлять от двух до восьми лет.

Узнать точную дату следующей проверки можно в техническом паспорте счетчика, квитанциях за коммунальные услуги или непосредственно на пломбе. Обычно вся процедура занимает до пяти дней.

Раньше мы рассказывали, кому из украинцев следует срочно заменить счетчик.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!