Очікується магнітна буря жовтого рівня: прогноз на 18-19 жовтня

За даними фахівців, у ці дні очікується помірне збурення магнітного поля Землі. Рівень активності становитиме К-індекс 3–4, що відповідає жовтому рівню геомагнітної напруги.

Такі показники свідчать про слабкі або середні магнітні хвилювання, які зазвичай не несуть загрози для технічних систем, але можуть вплинути на самопочуття метеозалежних людей — викликати втому, головний біль чи коливання тиску. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).

Науковці нагадують, що К-індекс є умовною шкалою, яка оцінює силу геомагнітних бур за дев’ятибальною системою: від 2 — спокійний стан магнітосфери до 9 — потужна буря з потенційними перебоями у зв’язку та роботі супутників.

Фахівці NOAA уточнюють, що прогноз може коригуватися кожні три години, адже дані про сонячну активність постійно оновлюються. Найточнішими вважаються розрахунки, зроблені за 24 години до події, тоді як більш довгострокові прогнози мають орієнтовний характер.

