Ожидается магнитная буря желтого уровня: прогноз на 18-19 октября

По данным специалистов, в эти дни ожидается умеренное возмущение магнитного поля Земли. Уровень активности будет составлять К-индекс 3–4, что соответствует желтому уровню геомагнитного напряжения.

Такие показатели свидетельствуют о слабых или средних магнитных волнениях, которые обычно не представляют угрозы для технических систем, но могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей — вызвать усталость, головную боль или колебания давления. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Ученые напоминают, что К-индекс является условной шкалой, которая оценивает силу геомагнитных бурь по девятибалльной системе: от 2 – спокойное состояние магнитосферы до 9 – мощная буря с потенциальными перебоями в связи и работе спутников.

Специалисты NOAA уточняют, что прогноз может корректироваться каждые три часа, ведь данные о солнечной активности постоянно обновляются. Самыми точными считаются расчеты, сделанные за 24 часа до события, тогда как более долгосрочные прогнозы носят ориентировочный характер.

