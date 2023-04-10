Патріотичні фаршировані яйця до Великодня: простий лайфхак з барвником

Така страва як фаршировані яйця буде доречною на Великдень. Оскільки українців із запасом фарбують крашанки, тож часто яйця не з'їдаються, а з них можна приготувати смачну страву.

Ми ж пропонуємо вам з відварених на свято яєць спробувати зробити страву, що буде прикрасою великоднього столу – жовто-блакитні фаршировані яйця. Вони готуються за класичним рецептом, проте білок треба буде покласти у миску з розведеним харчовим барвником блакитного кольору.

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Зварені круто яйця треба очистити від шкаралупи та розрізати навпіл. Жовтки обережно витягти в окрему миску. А білки відкласти. Візьміть глибоку миску та влийте теплу кип'ячену воду, розведіть у ній харчовий барвник. Білки опустіть у розчин та дочекайтеся, аби вони "посиніли". Витягніть та просушіть. Заправте пофарбовані білки начинкою з жовтків.

Пропонуємо дізнатися спосіб, як зварити яйця на Великдень у вині. А ще можна приготувати яскраві крашанки для дітей.

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