Чому краще не смажити їжу на звичайному вершковому маслі

Чи можна смажити їжу на вершковому маслі

Деякі люди впевнено відстоюють думку, що смажити їжу на звичайному вершковому маслі не можна, бо продукти сильніше пригоратимуть і це шкідливо для здоров'я. Однак вершкове масло – чудовий підсилювач смаку та надає скоринці апетитного золотавого вигляду.

Фудблогерка Діана Кузіна розповіла, чи можна смажити на вершковому маслі у себе на сторінці в Instagram. Вона каже, що смажити на маслі можна, хоча й звичайне вершкове не дуже вдалий варіант.

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Вона радить використовувати топлене масло, яке ще називають маслом ГХІ. Ця назва походить з Індії, де поширений цей продукт. Його можна придбати у супермаркеті, або приготувати вдома.

Як приготувати масло ГХІ в домашніх умовах:

Вершкове масло потрібно порізати на шматочки;

Викласти шматочки масла у каструлю та розтопити на слабкому вогні. Цей процес називають кларифікацією;

Під дією температури масло ділиться на два шари: вершковий жир, який потрібен для смаження, та білки, які потрібно відділити ложкою та викинути.

Готовий жир перелити у контейнер та зберігати в холодильнику.

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