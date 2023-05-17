Правильний грунт та регулярний полив: як доглядати за спатифілумом

У народі спатифілум називають "жіноче щастя". Вважається, що коли він цвіте – до будинку приходить радість та щастя. Як доглядати за цією примхливою квіткою підкаже UaPortal.

Спатифілум росте у тропіках, тому комфортні умови для нього – висока вологість, тепло та відсутність протягів. Оптимальна температура для цієї рослини – не нижче +18°C.

Отже, ви ніби дотримуєтесь всіх правил догляду, але спатифілум не тішить вас квітами. Є кілька причин цьому:

– не підходить освітлення;

– неправильний полив;

– низька вологість повітря;

– неправильна пересадка;

– грунт не підходить;

– не підходить добриво.

Детальніше розберемо кожен пункт

Освітлення

Ця рослина не може рости на сонячному місці – лише в тіні. Але не ставте спатифілум на північну сторону – лише на східну.

Полив

Вода для поливу спатифілуму має відстоюватись 12 годин та мати кімнатну температуру. Влітку рослина потребує рясного поливу. Але слідкуйте за підсиханням ґрунту – і поливайте лише тоді, щоб не затопити спатифілум.

Вологість

Обприскуйте спатифілум двічі на тиждень та протирайте листя вологою ганчіркою.

Пересадка

Коли коріння перестає поміщатися в горщик – квітку потрібно пересадити. Для пересадки горщик беріть більший за розміром. Рослина починає цвісти лише після того, як її коріння заповнить весь простір горщика.

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Ґрунт

Ґрунт для квітки потрібен злегка кислий та пухкий, а також потурбуйтесь про хороший дренаж. Орієнтуйтесь на такі пропорції: : 2 частини перегною, 1 частина торфу і 2 частини грунту з-під хвойних. Не зайвим буде додати деревного вугілля.

Добриво

Підживлюйте спатифілум протягом усього року: у теплу пору року – кожного тижня, у холодну – раз на місяць. Беріть добрива з азотом та калієм. Крім того, регулярно оглядайте спатифілум на наявність шкідників.

Лайфхак від городників: щоб спатифілум швидше почав цвісти, обріжте під корінь старе листя з рослини.

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