Уряд зберіг умови призначення субсидії до завершення воєнного стану

Кабмін зберіг необхідний розмір доходу для призначення житлової субсидії до завершення воєнного стану

До закінчення воєнного стану житлова субсидія буде призначатись, якщо витрати сім'ї на комунальні послуги перевищують 15% загального доходу. Таке рішення було ухвалене Кабінетом Міністрів за допомогою постанови № 651.

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Кабінет Міністрів підтримує рівень загального доходу для отримання субсидії до закінчення воєнного стану. Уряд зберігає вимогу щодо 15% розміру доходу.

Згідно з рішенням уряду, наразі субсидія призначається, якщо витрати на комунальні послуги перевищують 15% середньомісячного загального доходу родини під час карантину. Оскільки карантин буде скасовано з 1 липня, з 1 серпня цей показник збільшиться до 20%.

Згідно з рішенням уряду, субсидія буде призначатись, якщо витрати на комунальні послуги перевищують 15% середньомісячного загального доходу родини до закінчення воєнного стану і протягом 1 місяця після його скасування.

Кому необхідно подати нові заявки на субсидії

Протягом літа Пенсійний фонд України продовжить призначати житлові субсидії на період, коли не проводиться опалення (з 1 травня по 30 вересня), для більшості домогосподарств, які отримували житлову субсидію протягом попереднього опалювального сезону.

Тим, хто вже отримував цю допомогу під час опалювального сезону, субсидії будуть перепризначені автоматично. Однак деякі категорії українців повинні знову подати заявки на отримання субсидій.

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Нижче наведено випадки, коли необхідно подати заявку на субсидію знову:

Якщо у складі домогосподарства присутні внутрішньо переміщені особи;

Якщо члени домогосподарства орендують житлові приміщення для проживання та оплачують житлово-комунальні послуги;

Якщо кількість зареєстрованих осіб, що фактично проживають у домогосподарстві, менша, ніж кількість зареєстрованих осіб;

Якщо домогосподарство звертається за призначенням житлової субсидії на придбання зрідженого газу, твердого або рідкого пічного побутового палива.

Отримувачі субсидій повинні надати інформацію органам Фонду протягом 30 днів. У разі відсутності необхідної інформації субсидія на зазначені послуги не буде призначатись.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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